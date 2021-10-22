РИАМО - 22 окт. Полностью перекрыто движение на 238 км внутренней стороны ЦКАД по направлению движения к Киевскому шоссе. Причиной тому стал упавший на проезжую часть информационный щит, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Конструкцию вероятно сдуло накрывшим Москву ураганным ветром.

Сейчас на месте дежурят экипажи ДПС. Они взаимодействуют со службами экстренной помощи.

Проводятся все возможные работы для устранения последствий произошедшего.