РИАМО - 22 окт. Завершены работы по капитальному ремонту Центра амбулаторной онкологической помощи (корпус № 9) Городской клинической онкологической больницы № 1, расположенного на Загородном шоссе, 18 А, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
В пятницу этот медцентр после ремонта осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Также градоначальник ознакомился с ходом ремонта онкохирургического корпуса № 7.
Здание медцентра было построено в 1996 году. Ремонтные работы начали прошлой весной и завершили в текущем месяце. Раньше в помещении находился Московский городской фонд ОМС.
Во время капитального ремонта корпус был практически полностью перестроен. Выполнено усиление конструкций и утепление фасада, отремонтирована крыша, заменены инженерные коммуникации, плиты перекрытия, внутренние перегородки и стяжки пола, дверные и оконные блоки.
Кроме того, в отремонтированном здании создали безбарьерную среду для маломобильных граждан. Там установили подъемную платформу, пандусы и поручни.
Площадь трехэтажного здания – 5,1 тыс. «квадратов». Помимо жителей Центрального административного округа, там будут лечить жители 7 округов, страдающих злокачественными опухолями головы и шеи.
Для каждого пациента подберут индивидуальный подход. Для больных также предусмотрен консилиум врачей-онкологов с 1 обращения.
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