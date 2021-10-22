РИАМО - 22 окт. Завершены работы по капитальному ремонту Центра амбула­торной онкологической помощи (корпус № 9) Городской клинической онкологической больницы № 1, расположенного на Загородном шоссе, 18 А, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В пятницу этот медцентр после ремонта осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Также градоначальник ознакомился с ходом ремонта онкохирургического корпуса № 7.

«В городе уже работают 3 таких центра – для жителей Западного, Восточного и Северо-Восточного округов. В ближай­шие дни первых пациентов примет ЦАОП на Загородном шоссе. У жителей Центрального округа появится возможность в одном месте полу­чить все виды профильной помощи – от диагностики до хирургического лечения и последующего наблюдения. Это позволит повысить качество и доступность онкологической помощи в Москве», - сказал Собянин.

Здание медцентра было построено в 1996 году. Ремонтные работы начали прошлой весной и завершили в текущем месяце. Раньше в помещении находился Московский городской фонд ОМС.

Во время капитального ремонта корпус был практически полностью перестроен. Выполнено усиление конструкций и утепление фасада, отремонтирована крыша, заменены инженерные коммуникации, плиты перекрытия, внутренние перегородки и стяжки пола, дверные и оконные блоки.

Кроме того, в отремонтированном здании создали безбарьерную среду для маломобильных граждан. Там установили подъемную платформу, пандусы и поручни.

Площадь трехэтажного здания – 5,1 тыс. «квадратов». Помимо жителей Центрального административного округа, там будут лечить жители 7 округов, страдающих злокачественными опухолями головы и шеи.

Для каждого пациента подберут индивидуальный подход. Для больных также предусмотрен консилиум врачей-онкологов с 1 обращения.