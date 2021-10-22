РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 окт. В ДК им. 1 Мая в микрорайоне Климовск Подольска 24 октября проведут бесплатный мастер-класс по африканским барабанам, сообщает администрация ДК.

Всех желающих приглашают в 15:00 на открытый мастер-класс по африканским барабанам. Вход свободный.

Организаторы покажут, что барабан - это самый дружелюбный и загадочный инструмент. Это первый музыкальный инструмент, который придумали много тысяч лет тому назад. Барабанные ритмы можно начать осваивать в любом возрасте.

Проведет занятие руководитель студии этнической перкуссии MAQSUM Владислав Новиков. Он также является психологом, соведущим образовательных программ на Детском Радио, организатором живых перкуссионных концертов и преподавателем в институте им. М. Норбекова.