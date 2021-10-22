РИАМО - 22 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рекордные значения по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в столице будут достигнуты уже к концу текущей недели.

Этой осенью в Москве ситуация с коронавирусом развивалась лучше, чем в прошлом году, считает Собянин. Этого удалось достичь благодаря большому числу вакцинированных и переболевших жителей.

«Сезонная эпидемия ОРВИ и дельта-штамм Covid-19 дают высокую синергию. И очевидно, что к концу этой недели Москва достигнет рекордных показателей заболеваемости. Это огромные риски для здоровья и жизни москвичей», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, во всей стране ситуация с данным вирусом не менее сложная. Именно поэтому российский лидер Владимир Путин принял решение о введении нерабочих дней.

С начала пандемии в городе зафиксировано 1 753 847 случаев заболевания. В Москве нерабочие дни начнутся 28 октября и продолжатся по 7 ноября. В этот период не будут работать торговые центры, салоны красоты, фитнес-клубы. Заведения общепита будут работать только на доставку.

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