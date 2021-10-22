РИАМО - 22 окт. На Москву в пятницу днем обрушился шторм. Сильный ветер сорвал со стены Кремля строительные леса. Видеозапись очевидцев опубликовали в Twitter-аккаунте Life News.

По словам гулявших по Красной площади людей, из-за урагана упал еще и один из зубцов стены.

МЧС предупредило москвичей об опасности по СМС, информацию об урагане также транслируют на городских экранах. Людей призвают оставаться дома и соблюдать осторожность.

Ветер с порывами до 15-20 м/с будет господствовать в столице примерно до 18 часов. Для оперативного устранения последствий шторма в режим повышенной готовности переведены все городские службы.