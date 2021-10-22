РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 22 окт. В Дзержинском прививку от коронавируса сделали более 21,5 тыс. человек, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

В Дзержинском работают 2 пункта вакцинации: в городской поликлинике Дзержинской горбольницы и в приемном покое. Записаться на прививку можно в поликлинике, через федеральный портал госуслуг и региональный (uslugi.mosreg.ru), а также по телефону 122.

В Подмосковье ежедневно выявляют 2,5-3 тыс. новых случаев коронавируса. В округе 71 человек находится на амбулаторном лечении, 8 — в стационаре.

«В очередной раз должен отметить, что все те, кто не привит и в возрасте старше 60 лет, рискуют жизнью очень сильно. Именно они в основном находятся и на койках, и на ИВЛ. Прививку уже сделали более 21,5 тыс. жителей», — сказал глава округа Сергей Будкин.

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