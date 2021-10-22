РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 окт. В Павловском Посаде прошел финал регионального смотра-конкурса на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы», за это право боролись 14 звеньев противопожарно-спасательной службы Московской области, в итоге победу одержали щелковские спасатели, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс состоял из теоретической части и 2 практических этапов. Газодымозащитникам дается 10 минут, чтобы ответить на вопросы и решить тактическую задачу. После чего они приступают к выполнению практического задания.

На первом этапе звено ГДЗС, состоящее из 4 человек, должно спасти пострадавшего и потушить пожар. Газодымозащитники выполняют боевое развертывание, вскрывают входную дверь при помощи бензореза, ликвидируют горение газа из поврежденной трубы и тампонируют поврежденную трубу при помощи гидравлического инструмента. Далее они заходят в дымокамеру, внутри которой осуществляют поиск очагов условного пожара и пострадавшего. С носилками, на которые уложен пострадавший, звено приходит к финишной линии. На выполнение задания дается 30 минут.

На втором этапе спасатели выполняют поиск и спасение в непригодной для дыхания среде одного из своих коллег, которому, по легенде, стало плохо во время работы в СИЗОД, и он потерял сознание. Обнаружив его в помещении, они проверяют у пострадавшего признаки жизни, обеспечивают постоянную подачу воздуха для дыхания с использованием технических средств, оказывают ему первую помощь, эвакуируют на свежий воздух и укладывают на носилки. На прохождение этапа отводится 20 минут.