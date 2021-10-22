РИАМО - 22 окт. Жителей столицы попросили отказаться от пребывания на улице в непогоду. Сейчас в городе наблюдается сильный ветер, его порывы могут достигать 20 м/с, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Также горожан попросили быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Автомобилистам напомнили, что в непогоду нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Накануне сообщалось, что на центральную Россию идет шторм с северной Европы. Его пик придется на 15 часов пятницы.

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