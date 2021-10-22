РИАМО - 22 окт. Из-за непростой ситуации с Covid-19 в Подмосковье приостановят занятия проекта «Активное долголетие». Для пожилых людей вводится ряд ограничений, сообщила в пятницу журналистам заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

«С 8 ноября у людей 60+ и страдающих хроническими заболеваниями заблокируют социальные транспортные карты. Но если человек привит или переболел менее полугода назад, и он имеет QR-код, то его карту не заблокируют. Если человек решил привиться, то после получения первой прививки ему ее разблокируют», - рассказала Каклюгина.

С 28 октября по 7 ноября в регионе объявлены нерабочие дни. В этот период большая часть учреждений и торговых точек будет закрыта. МФЦ будут работать для предоставления 4 видов госуслуг: получение свидетельства о рождении или смерти, а также регистрация или расторжение брака. Остальные услуги можно оформить в онлайн-формате.

«Большой рост заболеваемости среди взрослого населения. Поэтому мера, на которую пошло правительство, необходима. Она необходима для того, чтобы разгрузить систему здравоохранения и разорвать цепочку передачи вирусов»,- отметила Каклюгина.