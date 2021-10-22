РИАМО - 22 окт. В настоящее время в Подмосковье на уроках отсутствуют около 6% школьников из-за болезни, сообщила в пятницу журналистам заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

«Заболеваемость детей, которые отсутствуют по болезни в школах, сейчас в Московской области составляет порядка 6%», - рассказала Каклюгина.

Она добавила, что этот показатель ниже аналогичного в прошлом году.

Ранее сообщалось, что плановые каникулы в школах Подмосковья (с 15 по 21 ноября) переносятся. Вместо них школьники отдыхают с 28 октября по 7 ноября.