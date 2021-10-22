РИАМО - 22 окт. Земельный участок №4 на ул. Зенитчиков в коммунальной зоне «Пенягино» на северо-западе Москвы предоставили под строительство производственного комплекса, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы приняла Градостроительно-земельная комиссия города, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова рассказала, что комиссия согласилась предоставить инвестору участок площадью 2,45 га для строительства многофункционального производственного комплекса в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Участок будет предоставлен в аренду сроком на 6 лет.

Реализация данного проекта поспособствует достижению показателей, предусмотренных подпрограммой «Москва – город для бизнеса и инвестиций». Он позволит увеличить объемы инвестиций в экономику столицы, а также создать 200 новых рабочих мест.

Планируется, что новый многофункциональный комплекс будет осуществлять производство стройматериалов, пояснила Пятова. Она отметила, что площадь нового объекта может составить 40,2 тыс. кв. м. В настоящее время земельный участок свободен.