РИАМО - 22 окт. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении администрацией городского округа Реутов закона о контрактной системе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Медсис» на действия администрации Реутова при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «Медсис» обоснованной. Не согласившись с указанным решением, администрация обратилась в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал администрации городского округа в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.