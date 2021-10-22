РИАМО - 22 окт. Магазин «Дикси» на ул. Островитянова опечатали за грубые нарушение мер профилактики коронавируса, сообщила журналистам главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЮЗАО Александра Волкова.

Ведомство усилило проверки объектов торговли в столице из-за сложной эпидситуации.

«В ходе проверки выявлены грубые нарушения дезинфекционного режима. В магазине не проводится контроль за ношением средств индивидуальной защиты, сотрудники не используют маски, а санитарные мероприятия проводятся нерегулярно», - сказала Волкова.

Она подчеркнула, что в помещении также частично отсутствует напольное и потолочное покрытия, что препятствует дезинфекционным мероприятиям.

Волкова добавила, что магазину грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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