РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 окт. Сотрудники регоператора по обращению с ТКО «ЭкоЛайн-Воскресенск» вместе с коллегами из Центра экономии ресурсов провели экологический урок «Про отходы» в школе №53 городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Во время урока ребята узнали, откуда берется мусор и какой вред наносится окружающей среде в ходе производства и потребления товаров, какое отрицательное воздействие на окружающую среду оказывают свалки и мусоросжигательные заводы, как цивилизованно обращаться с отходами и что такое раздельный сбор и переработка.

В завершение встречи каждому участнику экологического урока вручили постеры и ручки, изготовленные из вторсырья.