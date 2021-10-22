РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 окт. Представители Люберецкого техникума им. Ю. А. Гагарина провели раннюю профессиональную подготовку учащихся и рассказали ученикам гимназии №5 о профессии оператора беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Билет в будущее» — это проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций. Люберецкий техникум им. Ю. А. Гагарина не первый год является площадкой проекта. Учащиеся 8 класса гимназии №5 Люберец «примерили» на себя профессию оператора беспилотных летательных аппаратов.

Сначала школьники познакомились с устройством данных аппаратов, узнали о перспективах развития профессии и отработали навыки пилотирования в симуляторе. Затем под руководством опытных экспертов и победителей чемпионатов WorldSkills школьники настроили коптер, провели предполетную подготовку и подняли его в воздух.