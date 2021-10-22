РИАМО - 22 окт. Всероссийская тематическая горячая линия по вопросам тестирования на Covid-19 стартовала 21 октября, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Организатором выступает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Позвонив на горячую линию, можно будет узнать ответы на вопросы, связанные с тестированием на коронавирус, а также информацию о сроках исполнения и выдаче результатов.

Консультацию можно получить по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8(800)555-49-43.

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