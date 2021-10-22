РИАМО - 22 окт. Работы по реконструкции стадиона «Москвич» в столичном районе Текстильщики перешли в завершающую стадию, строительная готовность объекта составляет около 80%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

«На объекте завершены монолитные работы, монтаж металлоконструкций, кладка стен и перегородок, ведется отделка помещений. Также мы закончили обустройство подогрева футбольного поля. Общая строительная готовность объекта составляет около 80%», – сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что сейчас строители заканчивают на объекте работы по устройству внутренних инженерных систем и футбольного поля. Завершаются фасадные работы и монтаж сидений на трибунах.

«На объекте трудятся 230 человек и 17 единиц техники. Завершить работы по реконструкции планируем к весне 2022 года», – добавил Бочкарев.

Заместитель мэра сообщил, что реконструированный стадион «Москвич» станет важной точкой притяжения для жителей района Текстильщики. Обновление спортивной арены позволит проводить на стадионе городские соревнования по футболу и легкой атлетике.

После завершения работ на стадионе появятся секторы для прыжков с шестом, обычного и тройного прыжка в длину, прыжков в высоту, бега с препятствиями, а также легкоатлетическое ядро. В пространстве под трибунами разместится новая стрелковая галерея.

Кроме того, спортивный объект включит в себя пресс-центр, зал для пресс-конференций, смешанную зону, рабочее помещение для прессы, ТВ и радиостудии, а также комментаторские кабины. На втором уровне зрительских трибун расположится фойе с санузлами.