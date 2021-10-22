РИАМО - 22 окт. В рамках губернаторской программы «Формирование современной комфортной городской среды» в Ленинском округе в 2022 году обустроят 2 новые детские площадки, сообщает пресс-служба администрации округа.

Одну из них сделают в деревне Горки, вторая появится в деревне Большое Саврасово.

«За время действия программы губернатора с 2017 года в нашем муниципалитете уже установлены 8 площадок – в Видном, Развилке, Тарычеве, Слободе, Милькове и поселке Володарского», – уточнил временно исполняющий полномочия главы Ленинского округа Алексей Спасский.

Такие игровые площадки прежде всего отличаются своим размером. На большой территории – около 300-450 «квадратов» – предусмотрено самое разное оборудование для игр. Вся зона имеет общую продуманную концепцию.

С начала 2021 года в округе уже установили и модернизировали 27 детских площадок. Большая их часть была сделана в рамках комплексного благоустройства дворов. До конца этого года завершится обустройство еще 15 объектов.