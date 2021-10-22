РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 окт. В Королеве проводят плановые работы по обновлению электросетей, для которых необходимо отключение электроэнергии. Об этом жителей информируют заранее, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

Управляющие организации города и Единая диспетчерская служба Королева регулярно информируют жителей об адресах, где планируется отключение электроэнергии, чаще всего на несколько часов. Это связано с тем, что согласно правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, для поддержания их надежной и безопасной работы необходимо проводить их своевременное и качественное техническое обслуживание, предупредительный ремонт, испытания, модернизацию и реконструкцию.

В данный момент в Королеве проводятся плановые работы по существенному обновлению электрических сетей.

«Исполняя правила, АО «МСК Энерго» проводит плановые работы, для которых необходимо отключение электроэнергии. Это происходит в соответствии с графиком, размещенным на сайте mskenergo.ru, а также на сайте администрации Королева. Поэтому мы просим жителей планировать свои дела с учетом данных графика плановых отключений», - сказал заместитель главы Королева Владимир Шабалдас.

По возникающим вопросам электроснабжения жители Королева могут обращаться в аварийно-диспетчерскую службу АО «МСК Энерго» по телефону: 8(495)516-64-51. Также можно подать заявки и жалобы через муниципальную Единую диспетчерскую службу по круглосуточным многоканальным телефонам: 8 (499)929-99-99, 8(495)512-00-11, на сайте www.eds-korolev.ru или через мобильное приложение «ЕДС Королев».