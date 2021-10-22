РИАМО - 22 окт. Сегодня около 4 млн москвичей получают материальную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг. Предусмотрены 2 вида помощи — льготы и субсидии. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что власти города регулярно оказывают всестороннюю поддержку семьям с низкими доходами. В том числе им предоставляются льготы и субсидии на оплату ЖКУ.

«На сегодняшний день этой мерой социальной поддержки пользуются около 4 млн москвичей, большинство из них — пенсионеры и люди с инвалидностью, субсидии и льготы на оплату ЖКУ получают безработные, одинокие матери, многодетные семьи, студенты», — отметил Бирюков.

Заммэра объяснил, что льгота — это скидка на оплату услуг. Она закрепляется за гражданином на длительное время, к примеру, пока младшему ребенку из многодетной семьи не исполнится 16 или 18 лет, или пожизненно, например, за ветераном ВОВ или инвалидом войны.

По словам Бирюкова, субсидию получают семьи, которые тратят на оплату коммунальных услуг свыше 10% от совокупного дохода, выплаты предоставляются на 6 месяцев.

Ранее после истечения этого срока заявителю нужно было предъявить документы об отсутствии задолженностей и подтвердить уровень доходов семьи, но с 1 января 2021 года процедуру получения субсидии упростили. Нужную для ее продления информацию госорганы теперь получают через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Оформить субсидии и льготы на оплату коммуналки горожане могут на официальном портале правительства Москвы или в МФЦ. Всего в столице насчитывается 60 категорий льготников.