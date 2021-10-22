РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 окт. В подмосковном Подольске за минувшие сутки выявили 104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировали 18 861 случай заражения, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье выявили 2 428 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявили 493 343 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 417 человек, выздоровел и выписался из медучреждений 422 881 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122, информацию также можно получить на сайте.

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