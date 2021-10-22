РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 окт. С 1 сентября текущего года в поликлиники городского округа Мытищи дополнительно привлекли 12 врачей, сообщается на сайте администрации округа.

Среди них: 3 участковых врача-терапевта, 2 врача-онколога, невролог, уролог, эндокринолог, офтальмолог, травматолог-ортопед, 2 рентгенолога.

На протяжении многих лет администрация Мытищ оказывает меры социальной поддержки медицинским работникам. С начала 2021 года меры соцподдержки предоставлены 53 медработникам: 27 медиков получают возмещение расходов по оплате жилья, еще 26 получили жилье по договорам коммерческого найма.

Детям медицинских работников предоставляются места в дошкольных образовательных учреждениях в первоочередном порядке.