РИАМО - 22 окт. Строительство причала и спусков к воде началось на набережной Марка Шагала на территории бывшей промышленной зоны ЗИЛ в столичном районе Даниловский, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Сегодня на территории бывшей промзоны ЗИЛ ведется активная работа по формированию улично-дорожной сети. Одним из ключевых объектов, который одновременно будет выполнять как транспортную, так и рекреационную функцию, станет набережная Марка Шагала», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что благоустройство территории набережной на участке от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина уже завершилось.

«Сейчас здесь идут работы по смежным этапам строительства, в том числе ведется строительство гидротехнических объектов – причала и спусков к воде», – добавил Бочкарев.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (благоустройство территории реализуется при участии холдинга - ред.) Юрия Кравцова, причал и спуски к воде на набережной оборудуют маяками и системами видеонаблюдения. Также в рамках проекта уже завершены работы по формированию естественного берега реки протяженностью 143 м по дуге.

«Пять маяков уже установлено, завершаются работы по их электроснабжению», – сказал Кравцов.

Все набережные столицы строятся по новым правилам, направленным на организацию качественного общественного пространства для отдыха, занятий спортом и прогулок у воды.