РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 окт. С начала пандемии в Красногорске выявили 26 112 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 122 – за минувшие сутки, сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 2 428 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 493 343 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 417 человек. Выздоровел и выписался 422 881 человек.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.