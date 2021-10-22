РИАМО - 22 окт. Появившаяся в СМИ информация об обрыве троса и последующем падении лифта в доме на ул. Покрышкина не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В одном из лифтов подъезда №2 дома при движении кабины вниз находились 11 человек. Сработала система безопасности, что привело к остановке кабины между этажами. Обрыва троса лифта не зафиксировано: он находится в исправном состоянии.

Заявка об остановке лифта поступила в районную диспетчерскую в 08:05, а уже в 08:13 специалисты приступили к освобождению пассажиров. Пострадавших среди них нет.

В столичном ГСУ СК добавили, что следователи уже осмотрели лифт и его механизмы. Выяснилось, что в результате превышения массы грузоподъемности произошло штатное срабатывание системы безопасности и лифт остановился, при этом обрыва троса не зафиксировано.

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