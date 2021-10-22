РИАМО - 22 окт. Три частных деревянных дома загорелись в поселении Марушкинское в новой Москве, возгорание ликвидировано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре по адресу: ул. Дорожная, д. 31 поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 09:38 в пятницу.

Приехавшие на место пожарные установили, что горят 3 частных деревянных дома. В 10:50 пожар удалось локализовать на площади порядка 250 кв. м, а в 11:09 огонь был полностью потушен.

Сведений о пострадавших не поступало.

Для ликвидации пожара было задействовано 58 человек и 12 единиц техники.