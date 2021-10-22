РИАМО - 22 окт. Актер Алек Болдуин, который случайно выстрелил в женщину-оператора во время съемок фильма, отпущен после допроса в полиции, сообщает kp.ru.

Трагедия произошла на съемочной площадке в штате Нью-Мексико на ранчо Бонанза Крик во время съемок фильма «Ржавчина».

Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета, который должны были зарядить холостыми патронами. По неизвестной пока причине ранения получили 2 человека.

В результате инцидента погибла 42-летняя кинооператор Галина Хатчинс, а 48-летний режиссер Джоэл Соуза получил тяжелое ранение в ключицу и был госпитализирован. Его состояние медики оценивают как критическое.

По данным представителя департамента шерифа Санта-Фе, обвинения Болдуину не предъявили и отпустили после допроса, пишет Deadline.

Болдуин известен по фильмам «Битлджус», «Перл Харбор», «Охота за «Красным Октябрем», «Тень», «Авиатор», «Отступники» и множеству других. Он также получал награды «Золотой глобус» и «Эмми».