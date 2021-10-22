РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 окт. Временно исполняющий полномочия главы подмосковного Красногорска Всеволод Волосевич вместе с начальником управления образования Натальей Тимошиной и родителями в пятницу посетил столовую лицея №4 и оценил качество питания в рамках проекта «Родительский контроль», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Контролеров интересовали качество блюд, состояние помещения столовой, условия для гигиенических мероприятий обучающихся и меню. Одним из важных вопросов, волнующих всех родителей, был вопрос «А вкусно ли кормят в школе?».

«Сегодня решил на своем опыте проверить качество блюд. Питание действительно качественное и свежее. Продукты завозят ежедневно, на приемке - комиссия из сотрудников пищеблока, педагоги и медработники. Напоминаю, посетить школьную столовую и оставить отзыв могут все мамы и папы учеников 1-4 классов», - отметил Волосевич.

Принять участие в проекте по оценке качества питания «Родительский контроль» можно через Школьный портал Московской области. Для этого необходимо зайти в раздел «Родительская» и перейти в раздел «Школьное питание», а после выбрать дату и время и нажать кнопку «Записаться».

В округе для более чем 17 тыс. учащихся начальной школы организовано бесплатное питание: для учащихся в 1 смену предусмотрены бесплатные горячие завтраки, а для второй смены - горячий полдник.