РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 окт. В пятницу до 16:00 в связи с проведением аварийно-восстановительных работ прекращена подача горячего водоснабжения в нескольких домах на ул. Комсомольская и Талсинская в Щелкове, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Горячую воду отключили по адресам: ул. Комсомольская, д. 6, 4А (детский сад №66); ул. Талсинская, д. 3 («Почта России»), 2 (7-12 под.), 2А, 4, 4А, 6, 6А, 8А.

В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.