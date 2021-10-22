РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 окт. В Подольске 28 октября проведут выездную межведомственную комиссию по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Московской области по 2 промышленным площадкам в режиме онлайн, сообщает администрация округа.

В связи с неблагоприятной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции на территории Московской области администрация округа приняла решение о проведении выездной межведомственной комиссии по мобилизации доходов дистанционно. На комиссии 28 октября обсудят поступления в консолидированный бюджет Московской области по промышленным площадкам «Микропровод» (Бронницкая, 3) и «Экспокабель» (Бронницкая, 15) в соответствии с планом, утвержденным главой городского округа Подольск Николаем Пестовым.

Предложения для включения в повестку заседания комиссии необходимо направлять в МКУ «Центр экономического развития» на электронную почту: admpodol-prognoz@yandex.ru.