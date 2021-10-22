РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 окт. Госавтоинспекторы напомнили владельцам автомобилей в подмосковном Красногорске о правилах детской дорожной безопасности, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.

В целях сокращения дорожно-транспортных происшествий и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в Красногорске Госавтоинспекция продолжает проводить информационно-профилактическую акцию «Безопасный двор».

Автоинспекторы организуют комплекс необходимых информационно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности несовершеннолетних на дворовых территориях, в том числе на дверных ручках автомобилей размещают индивидуальные информационные таблички (дорхенгеры) с рекомендациями по обеспечению детской дорожной безопасности.

Подвеска на дверной ручке транспортного средства напомнит всем участникам дорожного движения требования правил остановки или стоянки, а также предупредит о последствиях, которые могут произойти при оставлении детей одних в салоне автомобиля.