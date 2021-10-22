РИАМО - 22 окт. В Московской области от коронавирусной инфекции вылечились еще 2116 человек, всего с начала пандемии Covid-19 победил 422 881 человек, сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом.

За минувшие сутки жертвами инфекции стали 20 человек, всего скончались 8417 пациентов.

В Подмосковье за сутки выявили 2428 новых случаев заболевания коронавирусом. За все время пандемии зафиксировано 493 343 случая заболевания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев установил в регионе нерабочие дни в период с 28 октября по 7 ноября в целях предотвращения роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Будут закрыты кафе, магазины, фитнес-центры, салоны красоты, библиотеки, кинотеатры и зоопарки.

Единственным способом защиты от заболевания является вакцинация. Жителей Подмосковья призывают привиться от Covid-19.

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