РИАМО - 22 окт. За сутки в столице зарегистрировали еще 4162 случая выздоровления пациентов с коронавирусом. С начала пандемии московским врачам удалось вылечить 1 552 735 человек, сообщает столичный оперштаб.

В городе за сутки выявили 8166 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве за всю пандемию зафиксировано 1 753 847 случаев.

Госпитализированы за сутки 1634 человека. В настоящее время на аппаратах ИВЛ находятся 678 пациентов.

Ситуация с коронавирусом в столице продолжает развиваться по негативному сценарию. В связи с этим в городе с 28 октября по 7 ноября вводится период нерабочих дней. Во время длительных выходных не будут работать торговые центры, салоны красоты, фитнес-клубы.

Кроме того, столичные работодатели должны на 4 месяца перевести на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников и всех работников старше 60 лет. Требование не коснется вакцинированных и переболевших людей.