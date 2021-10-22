На съемках вестерна в США произошел трагический случай: актер Алек Болдуин, стреляя из реквизитного оружия, случайно убил оператора. Еще один член съемочной группы фильма «Ржавчина» тяжело ранен. Подробнее — в материале РИАМО.

Съемки вестерна

Инцидент произошел в четверг в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, США, сообщили американские СМИ. По предварительным данным, во время одной из сцен актеры должны были стрелять из реквизитного оружия холостыми патронами. Когда Алек Болдуин выстрелил, из оружия вылетела «то ли шрапнель, то ли пуля», говорится в сообщении портала TMZ.

В результате выстрела погибла оператор фильма 42-летняя Галина Хатчинс. Она скончалась в больнице от полученного ранения. Пострадал также 48-летний режиссер Джоэл Соуз, его госпитализировали. Как сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на офис шерифа округа, Соуз в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Предварительно сообщается, что у него ранение в области ключицы. Сам Болдуин в ходе происшествия не пострадал.

По предварительным данным, обвинение никому не предъявили, расследование продолжается. СМИ сообщают, что Болдуина допросили в полиции, после чего не стали задерживать. Съемки картины остановлены.

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Погибшая родом из СССР

Убитая на съемках Галина Хатчинс родилась и выросла в Советском Союзе. На ее личном сайте сообщается, что она уроженка Украины, а росла «на советской военной базе в районе Полярного круга, окруженная оленями и атомными подводными лодками». Оператор закончила факультет журналистики Киевского университета, сотрудничала с кинодокументалистами из Великобритании как журналист-расследователь. Как оператор она работала над картинами «Дорогуша» (2019), «Заклятый враг» (2020).

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Болдуин: пародии на Трампа и проблемы с законом

Алеку Болдуину 63 года, он родился в Амитивилле, штат Нью-Йорк, США. Впервые на экране появился в 1980 году и до сих пор продолжает свою актерскую и режиссерскую деятельность. Известен по фильмам «Битлджус», «Тень», «Охота за «Красным Октябрем», «Перл-Харбор», «Привычка жениться». Был номинантом на премию «Оскар» за роль в драме «Тормоз». В 2007 году Болудин получил премию «Золотой глобус» за роль в сериале «Студия 30». Также в Соединенных Штатах актер известен благодаря своим пародиям на экс-президента Дональда Трампа в популярном телешоу.

В молодости Алек Болдуин страдал от наркотической зависимости. Также не раз у актера возникали проблемы с законом. В 2014 году актера задержала полиция из-за нарушения правил дорожного движения, а в 2018 году ему предъявили обвинения за драку на парковке.

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Не первая трагедия на съемках

На съемочных площадках в США уже происходили трагические случаи при использовании огнестрельного оружия. Так, в 1993 году погиб актер Брэндон Ли, игравший главную роль в фильме «Ворон». Его ранили при выстреле холостым патроном — из пистолета вылетела заглушка, пробила актеру живот и застряла в позвоночнике. В итоге фильм досняли с использованием дублеров и компьютерной графики. Кадры с трагическим эпизодом в финальную версию не вошли — их уничтожили.

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