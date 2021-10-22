РИАМО - 22 окт. В Москве за минувшие сутки умерли 79 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв пандемии в городе составляет 30 537 человек, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в городе зарегистрировали 8166 новых случаев заражения Covid-19, всего в Москве с начала пандемии выявили 1 753 847 случаев заболевания.

Эпидситуация в столице остается сложной. С 28 октября по 7 ноября в городе вводятся длительные выходные, когда будут работать только продуктовые, магазины с товарами первой необходимости и аптеки. У школьников и воспитанников детсадов будут каникулы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сравнил данную меру с жаропонижающим средством при температуре. Он призвал горожан ответственно отнестись к этому и провести нерабочие дни дома.

Ранее городской оперштаб сообщил, что уровень заболеваемости в Москве этой осенью превышает показатели аналогичного периода 2020 года на 80%.

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