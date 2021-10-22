РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 22 окт. Жители дома №20 на улице Бондарева в подмосковном Дзержинском пожаловались на незавершенный ремонт подъездов, сообщил глава округа Сергей Будкин.

Накануне он провел встречу с жителями дома. Их волновали ремонт подъездов и содержание МКД.

«Ремонта подъезда по губернаторской программе всегда ждут с особым нетерпением. Но в этот раз работы затянулись во многих домах, в том числе и на улице Бондарева в доме №20. Причиной стала безответственность подрядной организации. Рабочие приступили к ремонту, но не завершили его, оставив подъезды в удручающем состоянии. Этот вопрос уже решен, совсем скоро жители увидят специалистов, которые доведут ремонт до конца», - написал Будкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пояснил, что также жителей волнует проведение уборки и дератизации, поскольку крысы здесь встречаются регулярно.

«Ситуация безобразная, управляющей компании поставлены четкие задачи», - заключил Будкин.