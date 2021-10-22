РИАМО - 22 окт. В Подмосковье за минувшие сутки зафиксировали 2428 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За время пандемии в регионе было выявлено 493 343 случая, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

За сутки в регионе умерло 20 человек с диагностированным коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 8417.

Из-за сложной эпидобстановки губернатор региона Андрей Воробьев ранее подписал постановление о введении нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября включительно. В это период на территории Подмосковья будут закрыты кафе, магазины, фитнес-центры, салоны красоты, библиотеки, кинотеатры, зоопарки.

В школьниках и детских сада объявлены каникулы. Оценки ученикам выставят до 19 ноября в соответствии с планом.

Кроме того, работодателей обязали минимизировать количество персонала, присутствующего в офисе, с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года.

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