РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 окт. Жители городского округа Люберцы могут выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» на стадионе «Торпедо» 27 октября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выполнить нормативы ГТО можно по следующим видам: бег на 2 и 3 км, подтягивание из виса на низкой/высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами.

Начало мероприятия в 14:00. Для участия нужно предварительно зарегистрироваться. Заявку можно отправить на адрес электронной почты: gtolubertsy@yandex.ru. В заявке указываются ФИО, УИН, виды испытаний.

Всем участникам мероприятия необходимо иметь при себе медицинский допуск, защитную маску, спортивную форму.

Мероприятие будет проходить строго с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.