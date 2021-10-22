РИАМО - 22 окт. В столице за сутки зарегистрировано 8166 новых случаев заражения Covid-19. С начала пандемии в городе зафиксировано 1 753 847 случаев заболевания, сообщает оперштаб Москвы.

Ситуация с коронавирусом в столице продолжает ухудшаться. В связи с этим было принято решение о введении нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в этот период не будут работать торговые центры, салоны красоты, фитнес-клубы. Заведения общепита будут работать только на доставку.

Открытыми оставят только продовольственные магазины, аптеки и магазины, где продаются товары первой необходимости. При этом в них ужесточат контроль за соблюдением санитарных мер. Усиление контроля коснется и общественного транспорта, в том числе такси.

В России снова побит антирекорд по количеству выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом - за минувшие сутки в стране подтвердился 37 141 случай. С начала пандемии зафиксировано 8 168 305 случаев заболевания.

Также за сутки в РФ умерло рекордное количество Covid-пациентов - 1064 человека. Всего жертвами пандемии стали 228 453 человека.

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