РИАМО - 22 окт. За сутки в России умерли 1064 человека, у которых был диагностирован коронавирус. С начала пандемии скончались 228 453 Covid-пациента, сообщает оперштаб.

21 октября в стране от коронавируса умерли 1036 заболевших.

За сутки выявлен 37 141 новый случай заболевания. Теперь общее число случаев заражения в РФ достигло 8 168 305.

Побороть болезнь смогли еще 25 453 пациента. Количество случаев выздоровления после Covid-19 составило 7 117 060.

С целью стабилизации сложившейся эпидситуации президент РФ Владимир Путин объявил с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни с сохранение заработной платы. Ожидается, что этот период позволит сократить число контактов и прервать цепочку передачи инфекции.

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