РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 окт. Голосовой помощник расскажет жителям городского округа Люберцы, почему важно защититься от коронавируса, и пригласит на вакцинацию от Covid-19, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Заботливый автодозвон запустили в Подмосковье. Звонок будет поступать с телефона: 8(498)602-31-35. Голосовой помощник расскажет, почему важно защититься от коронавируса, ответит на интересующие вопросы и оформит запись на вакцинацию. Всего планируется обзвонить более 3 млн человек.

Записаться на вакцинацию от коронавируса можно на портале «Госуслуги», по телефону 122, в поликлинике, в МФЦ. На прививку надо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.