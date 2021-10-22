РИАМО - 22 окт. За минувшие сутки в России выявили 37 141 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев с начала пандемии в стране составило 8 168 305, сообщает оперштаб.

21 октября было зарегистрировано 36 339 случаев суточного прироста заболеваемости.

Справиться с болезнью и выздороветь смогли еще 25 453 пациентов. Всего российские врачи вылечили 7 117 060 граждан.

Для того, чтобы стабилизировать обстановку и разорвать цепочку передачи вируса, в России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, он поручил главам регионов повлиять на ситуацию с невысоким уровнем вакцинации, а Минздраву РФ – направить в субъекты страны с наиболее тяжелой обстановкой дополнительных высококлассных медиков.

Сам Путин в период длительных выходных планирует работать по видеосвязи, отменив и отложив очные мероприятия.

Врачи напоминают, что вакцинация остается единственным и самым эффективным способом противодействия коронавирусу.