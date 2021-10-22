РИАМО - 22 окт. Специалисты обновили жилой дом 1937 года постройки в столичном поселке Восточный, сооружение является памятником архитектуры, сообщили РИАМО в пресс-службе Фонда капитального ремонта города Москвы.

Трехэтажный четырехподъездный дом находится на Главной улице, в нем располагается 28 квартир. Здание имеет 9 террас, украшенных пилястрами и арочным сводом. Первый этаж выделяется рустовкой.

В ходе капремонта рабочие заменили инженерные сети, отремонтировали подвальные помещения и подъезды. На стропилах крыши ранее появилась гниль, а кровельные листы проржавели и деформировались. Специалисты заменили их и покрыли поверхности специальным огнебиозащитным составом, который предохраняет конструкции от грибка, а в случае возникновения пожара не дает пламени распространиться по всему зданию.

Фасад жилого дома за годы сильно износился. На штукатурном слое цоколя образовались многочисленные сколы, а краска начала шелушиться. Кроме того, появились гнилостные повреждения. В ходе работ специалисты очистили фасад и обработали его дезинфицирующим составом, восстановили кирпичную кладку и придали стенам и декоративным элементам исторический цвет.

Всего в программу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы вошли 383 объекта культурного наследия.