РИАМО - 22 окт. Ветер порывами до 20 метров в секунду ожидается в Москве в пятницу с 10 до 18 часов, соответствующие СМС разослали жителям столицы от МЧС, передает корреспондент РИАМО.

«Центральное УГМС: с 10:00 до 18:00 22.10.2021 г. в Москве ожидается ветер порывами до 20 м/с. Будьте внимательны и осторожны!» - сообщается в СМС.

В период ухудшения погоды жителям города рекомендуется не парковать автомобиль под деревьями и слабо укрепленными конструкциями.

Во время нахождения на улице пешеходам нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревьев и сооружений повышенного риска.

Городские службы столицы также переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад.