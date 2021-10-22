РИАМО - 22 окт. В подмосковном Дмитрове собака напала на 11-летнего мальчика и искусала его, сообщает РЕН ТВ.

Ребенок получил укусы головы, уха, голени и стопы. Его доставили в медучреждение.

Сам мальчик уточнил, что на него напал домашний питомец. По факту произошедшего сейчас проводится проверка.

Ранее пресс-служба прокуратуры Московской области сообщала, что в Жуковском направили в суд уголовное дело о нападении собаки на 7-летнюю девочку.