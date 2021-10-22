РИАМО - 22 окт. Количество погибших при пожаре в цехе по производству пороха в Рязанской области достигло 12 человек, ранее сообщалось о 5 жертвах, пишет РЕН ТВ.

ЧП произошло утром в пятницу в здании на территории завода «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района. Предварительно, перед пожаром произошел взрыв.

В настоящий момент спасатели продолжают поиски еще 4 рабочих. Работу осложняют едкий дым и рухнувшие конструкции здания.

В больницу доставили 2 человек с тяжелыми ожогами тела. Следователи проводят проверку по факту инцидента.

К месту ЧП вылетел врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.