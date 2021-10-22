РИАМО - 22 окт. Строящаяся станция Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро «Марьина роща» станет самой глубокой в столичном метрополитене, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

«Одной из самых глубоких станций московского метро станет «Марьина Роща». Ее планируется достроить в следующем году в составе северо-восточного участка Большой кольцевой линии», — сказал заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он отметил, что на станции будут рекордно длинные эскалаторы — 130 м. Это больше, чем на станции «Парк Победы». Кроме того, «Марьина роща» станет крупным транспортно-пересадочным узлом: с новой станции БКЛ можно будет пересесть на одноименные станции Люблинско-Дмитровской линии, МЦД-2, а в перспективе — МЦД-4.

Открытие новой станции БКЛ улучшит транспортную ситуацию в районе Марьина роща, где живет более 67 тыс. москвичей, станцией будут пользоваться более 21 тыс. человек ежедневно.

Кроме того, с полным пуском БКЛ станет свободнее до 15% Люблинско-Дмитровская линия.

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