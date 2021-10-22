РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 окт. На месте старого котлована в подмосковных Котельниках в рамках благоустройства обустроили парковку, сообщил глава округа Сергей Жигалкин.

Он вместе со своим заместителем Ириной Копыльченко и начальником управления благоустройства Иваном Жарковым обошел территорию от микрорайона Белая Дача до улицы Кузьминской. Также Жигалкин пообщался с жителями микрорайона. На встрече присутствовали члены Общественной палаты и депутаты Котельников.

Летом жители просили установить защитные ограждения вдоль дорог на пути следования в школу №2 и детский сад «Детство» для того, чтобы обезопасить маршрут детей. На сегодняшний день все ограждения уже установлены.

«Совместно с представителем ООО «Монолит-Строй» нами была проведена проверка качества работ по благоустройству. Здесь производилась замена системы освещения на подъездах - вместо старых прожекторов установили новые фонари, а возле дома №17 закопан и заасфальтирован огромный котлован, сейчас тут находится парковка», - написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, на встрече обсудили вопрос необходимости нового дорожного знака на Покровском проезде и светофора на перекрестке в микрорайоне Белая Дача.