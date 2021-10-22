РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 окт. Команда ДПО «Витязь-Быково» Быковской школы Подольска победила в осеннем этапе Открытой военно-спортивной игры «Юнармейские старты - 2021» и получила макет автомата Калашникова, сообщает местное отделение ВВПОД «Юнармия».

Недавно на территории тренировочного полигона ВПК ВОИН им. Н. Ю. Хохлова в Воскресенске прошел осенний этап «Юнармейских стартов». В игре приняли участие 26 команд юнармейцев и членов военно-патриотических клубов из 13 городских округов Московской области.

Игра состояла из 8 этапов: полоса препятствий «Тропа разведчика», «Прорыв», «Горный спецназ», неполная разборка-сборка ММГ АКМ, РХБЗ, топография, метание гранаты, комплексная викторина.

Приз за волю к победе получила команда лицея №22 Воскресенска, 3-е место у команды ВПК «Авангард» из Лосино-Петровского, 2-е место у команды лицея №1 Ступина, они получили от ветеранов ВС РФ пневматические винтовки.

Учредителями игры стали управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Воскресенск, АНО ВПЦ «Воин», местное отделение ВВПОД «Юнармия» при поддержке АО «ВМУ» и МОРО ООО ветеранов ВС РФ.