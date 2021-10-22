РИАМО - 22 окт. Период нерабочих дней вводится в Москве вынужденно с целью остановить распространение коронавируса, поэтому в «ковидные» выходные нужно ограничить контакты и посещение общественных мест, сообщил главврач больницы №40 в столичной Коммунарке Денис Проценко.

Ранее из-за ухудшения ситуации с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин объявил дни с 28 октября по 7 ноября нерабочими. В «ковидные» выходные в столице не будут работать торговые центры, салоны красоты, фитнес-клубы и другие заведения, кроме продуктовых и аптек, а также детские сады и школы. Под запретом окажутся и массовые мероприятия.

«Многие стали планировать отдых, но тут всех спустили с небес на землю и сказали, что работать ничего развлекательного не будет, только самое необходимое для жизни: продукты там купить, лекарства. Выходные получаются как бы и не выходными, праздника не будет. Ребята, вы серьезно? Вы не хотите понять, что эти 11 дней передышки в столице - просто возможность сорвать несколько циклов заражений?» - написал Проценко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что пандемия «не испарилась», врачи «пашут как двужильные», но пока вирус не побежден. Тормозят победу над Covid-19 и антипрививочники, а также другие принципиальные борцы против элементарных мер безопасности.

«Сейчас без паузы никак нельзя. Тут альтернатив-то и нет: либо все массово идут вакцинироваться, либо так же массово начинают болеть и нарабатывать собственный иммунитет. При втором варианте все менее прогнозируемо и контролируемо, чем при первом», - пояснил медик.

Проценко предупредил, что подобные «выходные» будут повторяться, пока все население не станет добросовестно относиться к соблюдению мер безопасности и не наработает коллективный иммунитет.

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